Байден — президент США: Конгрес остаточно затвердив перемогу демократа — вибори у США

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Ракурс

Конгрес США проголосував за затвердження результатів президентських виборів у Пенcильванії. Таким чином, Джо Байден офіційно став новим президентом США, інавгурація якого запланована на 20 січня.

Колегія виборників у грудні проголосувала за Байдена, тепер їхнє рішення формально затвердив Конгрес. Віднині, відповідно до законів США, його суперник чинний президент Дональд Трамп не може оскаржити результати голосування. Про це пише Politico.

Спільне засідання двох палат парламенту США відбувалося під протести та штурм Капітолію прихильниками Трампа. Процедура затвердження відбулася після дебатів щодо підрахунку голосів у кількох штатах, де республіканці оскаржували результати перегонів.

Конгрес відхилив заперечення щодо результатів виборів в Пенсильванії, що забезпечило Байдену 20 голосів виборників від цього штату. Тобто загалом по країні він набрав 306 голосів виборників з 270 необхідних.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, Конгрес США 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни, на яких перемогу здобув опонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат разом із Палатою представників на спільному засіданні повинні були розглянути результати виборів у кожному штаті і погодити їх. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 республіканських конгресменів (10 з яких відкликали свої заперечення після останніх подій — ред.) та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю. Тоді засідання Конгресу відновилося. Внаслідок сутичок загинуло четверо осіб, ще 52 були затримані.