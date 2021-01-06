Джо Байден, фото: Fakeoff

https://racurs.ua/ua/n148717-ce-zakolot-a-ne-protest-bayden-prokomentuvav-zahoplennya-kapitoliu.html

Ракурс

Демократична система США перебуває під безпрецедентною атакою.

Джо Байден, переможець нещодавніх президентських виборів у США, заявив про це, коментуючи ситуацію з нещодавнім захопленням прихильниками чинного президента Дональда Трампа будівлі Капітолію у Вашингтоні, повідомляє CNN.

У цей час наша демократія піддається безпрецедентному нападу. На відміну від усього, що ми бачили в сучасні часи. Напад на цитадель свободи, на сам Капітолій, — наголосив Байден.

За його словами, події в Капітолії «не відображають справжню Америку».

Те, що ми бачимо, це невелика кількість екстремістів, відданих беззаконню. Це не розходження в поглядах. Це безлад. Це хаос. Це межує з заколотом. І це повинно закінчитися зараз, — наголосив він.

За словами Байдена, він «шокований і засмучений», що країна дійшла до «такого похмурого моменту».

Байден заявив, що наступні чотири роки його президентства буду спрямовані на «відновлення демократії».

Трамп на своїй сторінці у Твіттері опублікував відеозвернення до прихильників на Капітолії, в якому закликав їх розійтися

Тим часом прихильники Трампа, планують залишитися в капітолії на ніч. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

Нагадаємо, Трамп розпорядився відправити до Капітолія Нацгвардію.