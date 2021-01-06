Трамп відправив Нацгвардію на Капітолій

Дональд Трамп, фото: «Профиль»

https://racurs.ua/ua/n148716-tramp-vidpravyv-nacgvardiu-na-kapitoliy.html

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У Вашингтоні прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до Капітолію, де відбувався процес оголошення результатів виборів, переможцем котрих оголошено кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Трамп, який раніше у своєму Твіттері закликав мітингувальників «залишатися мирними», розпорядився відправити на Капітолій сили Нацгвардії. Про це на своїй сторінці у Твітетрі повідомила прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнані.

Ми повторюємо заклик президента Трампа припинити насильство та зберігати мир, — наголосила вона.



Штат Вірджинія направляє 200 штатних військових та мобілізує підрозділ гвардії для придушення ситуації на Капітолії США, повідомляє CNN.

Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення, що охорона Капітолія, яка намагається утримати позиції в частині будівлі, застрелила одну з активісток. Проте згодом з’явилося уточнення, що її поранили в груди, вона у тяжкому стані госпіталізована.