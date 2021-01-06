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Ракурс
Прихильники Трампа зібралися у Вашингтоні, фото: Associated Press

Прихильники Трампа увірвалися в Конгрес — у Вашингтоні оголосили комендантську годину (ВІДЕО)

6 січ 2021, 22:00
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У США прихильники чинного президента Дональда Трампа, котрі зібралися у столиці країни Вашингтоні, протестуючи проти офіційних результатів нещодавніх президентських виборів, переможцем яких було оголошено представника Демократичної партії Джо Байдена, увірвалися до будівлі Конгресу, де оголошували результати виборів.

В результаті засідання зупинили, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що протестувальникам вдалося прорвати поліцейський кордон та пройти всередину приміщення. У виданні зазначають, що протестувальники спокійно пройшли через скульптурний зал, проте в результаті подій постраждали вікна.

Прихильники Трампа зібралися у Вашингтоні, фото: The New York Times

Прихильники Трампа зібралися у Вашингтоні, фото: The New York TimesПрихильники Трампа зібралися у Вашингтоні, фото: The New York Times

Мер Вашингтона Мюріел Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, починаючи з 18.00 до 6.00 за місцевим часом. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Твіттері.

Зазначається, що комендантська година передбачає заборону ходити пішки чи їздити по всіх вулицях, парках та інших громадських місцях.


Раніше в місцевій поліції заявляли про щонайменше шістьох затриманих в результаті сутичок у Вашингтоні.

Водночас Трамп у своєму акаунті у Твіттері закликав мітингувальників «залишатися мирними».

Джерело: Ракурс


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