Анатолій Бондаренко, фото: «Вичерпно»

https://racurs.ua/ua/n148714-mer-cherkas-takoj-vystupyv-proty-lokdaunu-video.html

Ракурс

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступає проти запровадження в місті з 8 січня жорсткого карантину (так званого локдауну). За його словами, у понеділок, 11 січня, міськрада вирішить, чи потрібно запроваджувати в Черкасах локдаун.

На його думку, запровадження локдауну з 8 січня є несвоєчасним на тлі зниження кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ми бачили пік хворих перед Новим роком, зараз ми бачимо спад, — наголосив він.

Втім Бондаренко зазначив, що очікує знову зростання захворюваності на коронавірус в Києві у зв’язку з масовими скупченнями людей під час нещодавніх святкових заходів.

Те, що відбувалося на новорічні свята, на новорічну ялинку на Софійській площі, це карантином важко назвати, — наголосив Бондаренко.

Водночас у таких містах як Черкаси ситуація з коронавірусом є контрольованою, запевнив Бондаренко.

Я вважаю, що життя йде своїм шляхом тут: немає великих скупчень людей, кількість хворих постійно контрольована, — наголосив він.



Нагадаємо, мер Тернополя Сергій Надал нещодавно заявив, що в очолюваному ним місті з 8 січня не запроваджуватимуть локдаун.