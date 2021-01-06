Мер Черкас також виступив проти локдауну (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148714-mer-cherkas-takoj-vystupyv-proty-lokdaunu-video.htmlРакурс
Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступає проти запровадження в місті з 8 січня жорсткого карантину (так званого локдауну). За його словами, у понеділок, 11 січня, міськрада вирішить, чи потрібно запроваджувати в Черкасах локдаун.
На його думку, запровадження локдауну з 8 січня є несвоєчасним на тлі зниження кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Ми бачили пік хворих перед Новим роком, зараз ми бачимо спад, — наголосив він.
Втім Бондаренко зазначив, що очікує знову зростання захворюваності на коронавірус в Києві у зв’язку з масовими скупченнями людей під час нещодавніх святкових заходів.
Те, що відбувалося на новорічні свята, на новорічну ялинку на Софійській площі, це карантином важко назвати, — наголосив Бондаренко.
Водночас у таких містах як Черкаси ситуація з коронавірусом є контрольованою, запевнив Бондаренко.
Я вважаю, що життя йде своїм шляхом тут: немає великих скупчень людей, кількість хворих постійно контрольована, — наголосив він.
Нагадаємо, мер Тернополя Сергій Надал нещодавно заявив, що в очолюваному ним місті з 8 січня не запроваджуватимуть локдаун.