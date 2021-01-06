Анатолий Бондаренко, фото: «Вичерпно»

https://racurs.ua/n148714-mer-cherkass-takje-vystupil-protiv-lokdauna-video.html

Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступает против введения в городе с 8 января жесткого карантина (так называемого локдауна). По его словам, в понедельник, 11 января, горсовет решит, нужно ли вводить в Черкассах локдаун.

По его мнению, введение локдауна с 8 января является несвоевременным на фоне снижения количества больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Мы видели пик больных перед Новым годом, сейчас мы видим спад, — подчеркнул он.

Впрочем Бондаренко отметил, что ожидает снова рост заболеваемости коронавирусом в Киеве в связи с массовыми скоплениями людей во время недавних праздничных мероприятий.

То, что происходило на новогодние праздники, на новогоднюю елку на Софийской площади, это карантином трудно назвать, — подчеркнул Бондаренко.

В то же время в таких городах как Черкассы ситуация с коронавирусом является контролируемой, заверил Бондаренко.

Я считаю, что жизнь идет своим путем здесь: нет больших скоплений людей, количество больных постоянно контролируется, — подчеркнул он.



Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал недавно заявил, что в возглавляемом им городе с 8 января не будут вводить локдаун.