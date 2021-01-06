Рождество Христово по юлианскому календарю отмечают 7 января, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

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7 января отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. По григорианскому календарю этот праздник приходится на 25 декабря.

Этот праздник — одно из крупнейших торжеств, отмечаемых христианскими церквями, а также рядом государств и организаций по всему миру.

Рождество в христианстве — это празднование дня рождения Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа Обручника из Назарета и Марии.

Однако точная дата в Библии не указывается, что дает некоторым христианским течениям основание отказаться от празднования Рождества. Православная церковь традиционно обращает внимание на условность даты Рождества.

Также существуют разногласия относительно года рождения Христа. Согласно расчетам римского монаха Дионисия Малого, сделанным в 525 году, Христос родился в год, который теперь считается 1 годом нашей эры.

Однако более поздние исследования этого вопроса показывают, что вероятно он родился на пять или шесть лет раньше.

Также в мире в этот день ежегодно отмечается неофициальный праздник День окаменелостей. Отпраздновать его можно, посетив соответствующий музей, собрав интересные образцы камней на улице или прочитав в этот день книгу об ископаемых.

В народе считалось, что за погодой на Рождество можно судить, какой будет погода 12 июля — в праздник Петра и Павла («как по Рождеству, так и по Петру»).

Народные приметы: