В Украине 7 января ожидаются осадки, фото: news.1777.ru

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Погода в Украине 7 января будет с осадками.

Ночью в западных областях, днем ​​в целом в Украине дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман, видимость составит 200−500 м. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом на западный, 7−12 м/с. В южной части страны местами возможны порывы 15−20 м/с.

Погода в Киеве 7 января будет без осадков ночью и с осадками, местами сильными, днем. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение суток предусматривает дождь. Ночью температура воздуха составит 0…+2°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью градусники покажут +4…+6°, днем — +8…+10°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков ночью и с дождем днем. Температура ночью составит +1…+3°, днем ​​воздух прогреется до +5…+7°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +1…+3°, днем — +3…+5°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье предусматривает дождь со снегом днем ​​и ночью. Ожидается температура воздуха ночью +1…+3°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 января будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.