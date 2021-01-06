Ухудшение обоняния – один из характерных симптомов коронавируса

https://racurs.ua/n148711-poterya-obonyaniya-pri-koronaviruse-uchenye-issledovali-skolko-ona-prodoljaetsya.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается и медики постепенно узнают больше об этом заболевании. Одним из самых распространенных симптомов коронавируса является нарушение или потеря обоняния (дисфункция обоняния).

Ученые проанализировали 2 тыс. 581 пациента из 18 европейских больниц, выявленных за период с 22 марта по 3 июня 2020 года, чтобы установить особенности этого симптома, сообщает Journal of Internal Medicine.

Оказалось, что распространенность этого симптома среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 была связана с тяжестью заболевания. Среди больных, которые сообщали о дисфункции обоняния:

85,9% случаев пришлись на легкую форму болезни;

4,5% - на среднюю форму;

6,9% - на тяжелые и критические случаи.

Отмечается, что средняя продолжительность проблем с обонянием, о которых сообщали пациенты, составляла 21,6 дня, однако почти у четверти пострадавших обоняние не восстановился и спустя 60 дней.

В то же время объективные клинические оценки обнаружили обонятельную дисфункцию у 54,7% легких случаев COVID-19 и 36,6% умеренно-критических случаев этого заболевания. В течение 60 дней и шести месяцев в 15,3% и 4,7% из этих пациентов соответственно объективно не восстановился обоняние.

Дисфункция обоняния чаще встречается в легких формах COVID-19, чем в средних и критических формах, и 95% пациентов восстанавливают обоняние спустя шесть месяцев после заражения, — отмечают исследователи.

Напомним, летом международная группа ученых установила причину потери обоняния при COVID-19.