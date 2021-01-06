Погіршення нюху – один з характерних симптомів коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148711-vtrata-nuhu-pry-koronavirusi-vcheni-doslidyly-skilky-vona-tryvaie.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває і медики поступово дізнаються більше про це захворювання. Одним з найпоширеніших симптомів коронавірусу є порушення чи втрата нюху (нюхова дисфункція).

Учені проаналізували 2 тис. 581 пацієнта з 18 європейських лікарень, виявлених за період з 22 березня по 3 червня 2020 року, щоб встановити особливості цього симптому, повідомляє Journal of Internal Medicine.

Виявилося, що поширеність цього симптому серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 була пов’язана з тяжкістю захворювання. Серед тих хворих, хто повідомляв про нюхову дисфункцію:

85,9% випадків припали на легку форму хвороби;

4,5% - на середню форму;

6,9% - на важкі та критичні випадки.

Зазначається, що середня тривалість проблем з нюхом, про які повідомляли пацієнти, становила 21,6 дня, проте майже у чверті постраждалих нюх не відновився і через 60 днів.

Водночас об'єктивні клінічні оцінки виявили нюхову дисфункцію у 54,7% легких випадків COVID-19 та 36,6% помірно-критичних випадків цього захворювання. Протягом 60 днів та шести місяців у 15,3% та 4,7% з цих пацієнтів відповідно об'єктивно не відновився нюх.

Дисфункція нюху частіше зустрічається у легких формах COVID-19, ніж у середніх та критичних формах, і 95% пацієнтів відновлюють нюх через шість місяців після зараження, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, влітку міжнародна група вчених встановила причину втрати нюху при COVID-19.