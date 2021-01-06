Антикорупційний суд розглянув клопотання щодо «справи ОАСК», фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n148710-sprava-oask-antykorupciynyy-sud-rozglyanuv-klopotannya-pro-prodovjennya-slidstva.html

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Антикорупційний суд розглянув клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

Слідство просило продовжити строки розслідування, які завершують 17 січня, ще на два місяці. Однак суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ відповідне клопотання, повідомляє у своєму Telegram-каналі Центр протидії корупції (ЦПК).

Раніше Біцюк подовжував цей строк без проблем. Сьогодні не зробив цього, — зауважили у ЦПК.

В антикорупційній організації зазначають, що причини ухвалення такого рішення наразі невідомі, оскільки немає повного рішення.

Скоріш за все, ми його і не дізнаємося, бо у цій справі рішення не публікують назагал, — зазначають у ЦПК.

У ЦПК наголошують, що таке рішення суду є серйозною загрозою справі, оскільки оскаржити його не можна.

Тож тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою, — наголошують в організації.

Бідюк вчора, 5 січня, у цій справі також відмовився застосовувати примусовий привід до голови ОАСК судді Павла Вовка, котрий ігнорує засідання ВАКС.