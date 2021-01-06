Антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство по «делу ОАСК», фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n148710-delo-oask-antikorrupcionnyy-sud-rassmotrel-hodataystvo-o-prodlenii-sledstviya.html

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Антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвату власти судьями Окружного админсуда Киева (ОАСК).

Следствие просило продлить сроки расследования, которые завершают 17 января, еще на два месяца. Однако судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ соответствующее ходатайство, сообщает в своем Telegram-канале Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Раньше Бицюк продлевал этот срок без проблем. Сегодня не сделал этого, — отметили в ЦПК.

В антикоррупционной организации отмечают, что причины принятия такого решения пока неизвестны, поскольку нет полного решения.

Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют в целом, — отмечают в ЦПК.

В ЦПК отмечают, что такое решение суда является серьезной угрозой делу, поскольку обжаловать его нельзя.

Поэтому теперь дело или приостановят, или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовым, — отмечают в организации.



Бидюк вчера, 5 января, в этом деле также отказался применять принудительный привод к голове ОАСК судьи Павлу Вовку, который игнорирует заседания ВАКС.

«Интересно, что недавно на Бицюка открыл дисциплинарное производство Высший совет правосудия, члены которого фигурируют на печально известных «пленках Вовка», — добавляют в ЦПК.