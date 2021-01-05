Вовк снова избежал принудительного привода в суд

Вовк снова убежал от принудительного привода в суд

https://racurs.ua/n148641-vovk-snova-ubejal-ot-prinuditelnogo-privoda-v-sud.html

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Принудительно главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в суд не приведут. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк 5 января отказал прокурору Антикоррупционной прокуратуры в предоставлении разрешения на принудительный привод, сообщает «Суспільне».

Глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Вовк с октября не приходит в ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения. Судья не считает себя подозреваемым, а Бицюк уже пять раз отказал в приводе главы ОАСК. Пока причина такого решения неизвестна.

6 января в 13.00 Бицюк будет рассматривать другое ходатайство по этому делу — о продлении срока расследования. На этом заседании объявят полный текст решения об отказе в приводе.

Вовка, его заместителя и еще пятерых судей ОАСК подозревают в создании «преступной организации с целью захвата государственной власти». Впервые о деле стало известно после обысков, проведенных в помещении ОАСК Антикоррупционным бюро летом 2020 года.

Глава ОАСК отвергает все обвинения и не приходит судебные заседания. Повестку с вызовом на судебное заседание 5 января НАБУ вручило Вовку во время спецоперации. Ее провели на праздновании под Киевом 24 декабря 2020 года.