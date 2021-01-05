Вовк знову втік від примусового приводу до суду

https://racurs.ua/ua/n148641-vovk-znovu-vtik-vid-prymusovogo-pryvodu-do-sudu.html

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Примусового приводу голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не буде. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк 5 січня відмовив прокурору Антикорупційної прокуратури у наданні дозволу на примусовий привід, повідомляє «Суспільне».

Голова Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Вовк з жовтня не приходить до ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід. Суддя не вважає себе підозрюваним, а Біцюк уже п’ять разів відмовив у приводі голови ОАСК. Наразі причина такого рішення невідома.

6 січня о 13.00 Біцюк розглядатиме інше клопотання у цій справі — про продовження строку розслідування. На цьому засіданні оголосять повний текст рішення про відмову у приводі.

Вовка, його заступника та ще п’ятьох суддів ОАСК підозрюють у створенні «злочинної організації з метою захоплення державної влади». Вперше про справу стало відомо після обшуків, проведених в приміщенні ОАСК НАБУ влітку 2020 року.

Голова ОАСК відкидає всі звинувачення та не приходить на судові засідання. Повістку з викликом на судове засідання 5 січня НАБУ вручило Вовку під час спецоперації. Її провели на святкуванні поблизу Києва 24 грудня 2020 року.