ДБР відкрило провадження проти глави САП після підписання ним підозри Татарову

https://racurs.ua/ua/n148640-dbr-vidkrylo-provadjennya-proty-glavy-sap-pislya-pidpysannya-nym-pidozry-tatarovu.html

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Максим Грищук, виконуючий обов’язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, назвав спробою тиску порушення проти нього кримінального провадження.

Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає «невинної особи» (справу проти Грищука відкрито за підозрою в спробі притягнути до відповідальності невинну особу — ред.), всі рішення обґрунтовані, — заявив Грищук в інтерв’ю «Бабелю».

За його словами, про факт порушення кримінального провадження слідчими Держбюро розслідувань він дізнався зі ЗМІ.

Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує, — додав Грищук.

За його даними, досудове розслідування ДБР здійснює за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Максим Грищук підписав підозру заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татарів пообіцяв «пройти цей шлях, довести невинність і гідно відповісти». 21 грудня він прийшов на допит в НАБУ, а радник Андрія Єрмака політтехнолог Михайло Подоляк заявив, що Татарів написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОПУ в СБУ.