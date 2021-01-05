Бразильський форвард Пеле, фото: La Otra Cara

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Бразильський форвард Пеле оновив опис на своїй сторінці в Instagram після нещодавнього успішного для форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду матчу Серії, А з «Удінзе», де той забив 758-й гол за кар'єру.

Таким чином, тепер вважається, що Роналду обійшов за кількістю забитих м’ячів Пеле, у котрого їх 757. Втім на сторінці легендарного бразильця в Instagram тепер стверджується, що він забив 1 тис. 283 м’ячі.

Кращий бомбардир усіх часів — 1283 м’ячі, — стверджується тепер в описі Instagram-акаунту Пеле.

Раніше щодо результативності Пеле виникла ще одна суперечка. У грудні 2020 року нападник «Барселони» Ліонель Мессі забив за свій клуб 664-й гол, після чого було оголошено, що він став рекордсменом за кількістю забитих за одну команду м’ячів.

Однак клуб «Сантос», у якому грав Пеле, згодом оприлюднив заяву, в якій стверджувалося, що той в іграх за цю команду вразив ворота суперника 1 тис. 91 раз. У «Сантосі» зазначали, що не були враховані 448 голи, забиті Пеле в товариських матчах.

Нагадаємо, Пеле нещодавно відсвяткував своє 80-річчя.