Україна може опинитися без вакцини від COVID-19 через затягування погодження контракту

https://racurs.ua/ua/n148637-ukrayina-moje-opynytysya-bez-vakcyny-vid-covid-19-cherez-zatyaguvannya-pogodjennya-kontraktu.html

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Виробник вакцини проти коронавірусу, з яким домовлялася Україна, має намір відмовитися від контактів з Києвом. Причина — затягування Міністерством охорони здоров’я перемовин.

Таке повідомлення виробник письмово надіслав 4 січня до державного підприємства «Медичні закупівлі України». Його керівник Арсен Жумаділов повідомив «УП», що підприємство надіслало у МОЗ усі пропозиції щодо договорів, підписаних із кількома постачальниками.

Перемовини із цим виробником та Україною майже фіналізовані, а МОЗ два тижні тому отримало всі необхідні документи для погодження. Відтоді процес загальмовано.

Жумаділов не назвав назву компанії-виробника, чия вакцина може не потрапити в Україну, але зазначив, що наприкінці грудня МОЗ погодило тільки контракт із китайською компанією Sinovac Biotech.

30 грудня «Медзакупілі України» законтрактували купівлю 1 млн 913 доз цієї вакцини. Її ще не протестували до кінця.

Наразі у світі сертифіковано вакцини Pfizer/BioNTech з ефективністю 95% та Moderna — 94%.

23 грудня Степанов заявив, що Україна в рамках COVAX, швидше за все, отримає вакцину від AstraZeneca. Її першими у світі схвалили у Великій Британії. Вакцину розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом

Київ домовлявся про закупівлю вакцин з Moderna, AstraZeneca та іншими європейськими та китайськими розробниками. Як заявляли у МОЗ, точну відповідь, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, можна буде чекати лише у січні.