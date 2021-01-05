Украина может остаться без вакцины от COVID-19 из-за затягивания согласования контракта

https://racurs.ua/n148637-ukraina-mojet-ostatsya-bez-vakciny-ot-covid-19-iz-za-zatyagivaniya-soglasovaniya-kontrakta.html

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Производитель вакцины против коронавируса, с которым договаривалась Украина, намерен отказаться от контактов с Киевом. Причина — затягивание переговоров Министерством здравоохранения.

Такое сообщение производитель письменно прислал 4 января государственному предприятию «Медицинские закупки Украины». Его руководитель Арсен Жумадилов сообщил «УП», что предприятие направило в Минздрав все предложения по договорам, заключенным с несколькими поставщиками.

Переговоры с этим производителем и Украиной почти финализированы, Минздрав две недели назад получило все необходимые документы для согласования. С тех пор процесс заторможен.

Жумадилов не назвал название компании-производителя, чья вакцина может не попасть в Украину, но отметил, что в конце декабря Минздрав согласовал только контракт с китайской компанией Sinovac Biotech.

30 декабря «Медзакупки Украины» законтрактовали покупку 1 млн 913 доз этой вакцины. Ее еще не протестовали до конца.

Сейчас в мире сертифицированы вакцины Pfizer/BioNTech с эффективностью 95% и Moderna — 94%.

23 декабря Степанов заявил, что Украина в рамках COVAX, скорее всего, получит вакцину от AstraZeneca. Ее используют в Великобритании. Вакцину разработала компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом

Киев договаривался о закупке вакцин с Moderna, AstraZeneca и другими европейскими и китайскими разработчиками. Как заявляли в Минздраве, точный ответ, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, можно будет ожидать лишь в январе.