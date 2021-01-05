Стартовала регистрация на пробное ВНО 2021 — названы условия и стоимость тестирования

https://racurs.ua/n148636-startovala-registraciya-na-probnoe-vno-2021-nazvany-usloviya-i-stoimost-testirovaniya.html

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Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) стартовала в Украине во вторник, 5 января. В Министерстве образования и науки сообщили, сколько времени есть у всех желающих на регистрацию для участия в тестировании. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн.

Зарегистрироваться можно до 19 января включительно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, — отметили в МОН.

Чтобы зарегистрироваться, нужно:

заполнить регистрационную форму;

зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации;

распечатать квитанцию для оплаты прохождения ВНО;

оплатить услугу проведения пробного ВНО.

Также спустя пять-семь дней в личном кабинете участника ВНО необходимо проверить факт зачисления средств.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники пробного ВНО смогут выбрать только один предмет для прохождения тестирования.

Пробное ВНО можно составить из одного из таких предметов:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.



Тестирования состоятся 10 апреля, а результаты обнародуют 16 апреля.

В этом году каждый участник пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.