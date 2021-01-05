Реєстрація на пробне ЗНО стартувала в Україні — названо умови і вартість тестування

Стартувала реєстрація на пробне ЗНО 2021 — названо умови і вартість тестуванняhttps://racurs.ua/ua/n148636-startuvala-reiestraciya-na-probne-zno-2021-nazvano-umovy-i-vartist-testuvannya.htmlРакурс
Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стартувала в Україні у вівторок, 5 січня. У Міністерстві освіти та науки повідомили, скільки часу мають усі охочі, щоб зареєструватися для участі у пробному тестуванні. Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься в регіонах і становитиме від 195 до 255 грн.
Зареєструватися можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, — зазначили у МОН.
Щоб зареєструватися, потрібно:
заповнити реєстраційну форму;
зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації;
роздрукувати квитанцію для оплати проходження ЗНО;
оплатити послугу проведення пробного ЗНО.
Також за п’ять-сім днів в особистому кабінеті учасника ЗНО необхідно перевірити факт зарахування коштів.
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники/учасниці пробного ЗНО можуть обрати лише один предмет для проходження тестування.
Пробне ЗНО можна скласти з одного з таких предметів:
українська мова;
українська мова і література;
історія України;
математика;
біологія;
географія;
фізика;
хімія;
іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.
Тестування відбудуться 10 квітня 2021 року, а результати оприлюднять 16 квітня.
Цьогоріч кожен учасник пробного тестування зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із цього переліку й пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.