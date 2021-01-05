Бразильский форвард Пеле, фото: La Otra Cara

https://racurs.ua/n148639-luchshiy-bombardir-vseh-vremen-pele-obnovil-svoy-instagram-iz-za-uspehov-ronaldu-foto.html

Ракурс

Бразильский форвард Пеле обновил описание на своей странице в Instagram после недавнего успешного для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду матча Серии, А с «Удинзе», где он забил 758-й гол за карьеру.

Таким образом, теперь считается, что Роналду обошел по количеству забитых мячей Пеле, у которого их 757. Впрочем на странице легендарного бразильца в Instagram теперь утверждается, что он забил 1 тыс. 283 мяча.

Лучший бомбардир всех времен — 1283 мяча, — утверждается теперь в описании Instagram-аккаунта Пеле.

Ранее относительно результативности Пеле возник еще один спор. В декабре 2020 года нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил за свой клуб 664-й гол, после чего было объявлено, что он стал рекордсменом по количеству забитых за одну команду мячей.

Однако клуб «Сантос», в котором играл Пеле, впоследствии обнародовал заявление, в котором утверждалось, что тот в играх за эту команду поразил ворота соперника 1 тыс. 91 раз. В «Сантосе» отмечали, что не были учтены 448 гола, забитые Пеле в товарищеских матчах.

Напомним, Пеле недавно отпраздновал свое 80-летие.