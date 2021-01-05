Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГБР открыло производство против главы САП после того, как он подписал подозрение Татарову

ГБР открыло производство против главы САП после того, как он подписал подозрение Татарову

5 янв 2021, 11:56
999

Максим Грищук, исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, назвал попыткой давления возбуждение против него уголовного производства.

Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет «невиновного лица» (дело против Грищука открыто по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо — ред.), все решения обоснованы, — заявил Грищук в интервью «Бабелю».

По его словам, о факте возбуждения уголовного производства следователями Госбюро расследований он узнал из СМИ.

Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует, — добавил Грищук.

По его данным, досудебное расследование ГБР начало по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Максим Грищук подписал подозрение замглавы ОПУ Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.


Сам Татаров пообещал «пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить». 21 декабря он пришел на допрос в НАБУ, а советник Андрея Ермака политтехнолог Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОПУ Олега Татарова в СБУ.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров