ГБР открыло производство против главы САП после того, как он подписал подозрение Татарову

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Максим Грищук, исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, назвал попыткой давления возбуждение против него уголовного производства.

Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет «невиновного лица» (дело против Грищука открыто по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо — ред.), все решения обоснованы, — заявил Грищук в интервью «Бабелю».

По его словам, о факте возбуждения уголовного производства следователями Госбюро расследований он узнал из СМИ.

Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует, — добавил Грищук.

По его данным, досудебное расследование ГБР начало по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Максим Грищук подписал подозрение замглавы ОПУ Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров пообещал «пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить». 21 декабря он пришел на допрос в НАБУ, а советник Андрея Ермака политтехнолог Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОПУ Олега Татарова в СБУ.