У Тернополі не планують посилювати карантин, фото: Zik

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У Тернополі вирішили не вводити жорсткий карантин (так званий локдаун), котрий планують запровадити по всій Україні на період з 8 по 24 січня.

Мер Тернополя Сергій Надал заявив про це в інтерв’ю телеканалу «Т1 Новини».

За словами Надала, відмовитися від локдауну влада міста вирішила за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій була заслухана інформація освітян, медичних працівників і відділу охорони здоров’я Тернополя.

Інформація свідчить про те, що останні дні у нас не те що немає зростання кількості хворих, навпаки — іде зменшення, — наголосив він.

Надал заявив, що в останні дні в місті спостерігається не лише зменшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, а й зменшується кількість хворих на коронавірус, котрі перебувають на лікуванні в медзакладах. Також, зазначив мер, майже немає хворих серед дітей та освітян.

Тому сьогодні комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити жодних додаткових обмежень до тих, які діяли раніше, — наголосив він.

Надал зазначив, що з 11 січня в Тернополі діти підуть до школи:

молодші класи — повноцінно;

старші класи — за змішаною системою.

Також, за його словами, місцева влада рекомендує підприємцям «не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше».

За словами мера Тернополя, відповідне рішення вже підписане і буде оприлюднене.

Нагадаємо, у Києві під час локдауну припинять свою роботу усі новорічні локації.