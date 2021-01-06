Очільника «народної міліції ЛНР» підірвали в Луганську

Одного з лідерів бойовиків підірвали в Луганську, фото: «Луганск оперативный»

https://racurs.ua/ua/n148708-ochilnyka-narodnoyi-miliciyi-lnr-pidirvaly-v-lugansku.html

Ракурс

У Луганську пролунав вибух будинку, де розташована квартира, в якій проживає очільник так званої «народної міліції ЛНР» Ян Лещенко.

В результаті вибуху Лещенко отримав травми, але загрози його життю немає. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

Водночас у соцмережах місцеві жителі стверджують, що бойовик потрапив до реанімації.

За словами свідків, інцидент стався сьогодні, 6 січня, близько 1.05. В результаті вибуху у трьох вікнах квартири вибите скло, також пошкоджено стіни та під’їзд. Місце вибуху очепили сили «МВС» терористів.

Зазначається, що місцеві «слідчі» вважають, що причиною інциденту став вибух газу і не розглядають можливість замаху. Водночас кілька анонімних Telegram-каналів стверджують, що це був саме замах, який бойовики тепер намагаються подати як вибух газу.

Нагадаємо, у квітні 2020 року ватажки луганських терористів вирішили тимчасово перейменувати облцентр на Ворошиловоград. Таку назву місто певний час мало в роки існування Радянського Союзу.