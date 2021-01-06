Очільника «народної міліції ЛНР» підірвали в Луганську

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Одного з лідерів бойовиків підірвали в Луганську, фото: «Луганск оперативный»
Очільника «народної міліції ЛНР» підірвали в Луганськуhttps://racurs.ua/ua/n148708-ochilnyka-narodnoyi-miliciyi-lnr-pidirvaly-v-lugansku.htmlРакурс
У Луганську пролунав вибух будинку, де розташована квартира, в якій проживає очільник так званої «народної міліції ЛНР» Ян Лещенко.
В результаті вибуху Лещенко отримав травми, але загрози його життю немає. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.
Водночас у соцмережах місцеві жителі стверджують, що бойовик потрапив до реанімації.
За словами свідків, інцидент стався сьогодні, 6 січня, близько 1.05. В результаті вибуху у трьох вікнах квартири вибите скло, також пошкоджено стіни та під’їзд. Місце вибуху очепили сили «МВС» терористів.
Зазначається, що місцеві «слідчі» вважають, що причиною інциденту став вибух газу і не розглядають можливість замаху. Водночас кілька анонімних Telegram-каналів стверджують, що це був саме замах, який бойовики тепер намагаються подати як вибух газу.
Нагадаємо, у квітні 2020 року ватажки луганських терористів вирішили тимчасово перейменувати облцентр на Ворошиловоград. Таку назву місто певний час мало в роки існування Радянського Союзу.
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