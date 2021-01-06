Главаря «народной милиции ЛНР» взорвали в Луганске

Одного из лидеров боевиков взорвали в Луганске, фото: «Луганск оперативный»

https://racurs.ua/n148708-glavu-narodnoy-milicii-lnr-vzorvali-v-luganske.html

Ракурс

В Луганске произошел взрыв дома, где расположена квартира, в которой проживает глава так называемой «народной милиции ЛНР» Ян Лещенко.

В результате взрыва Лещенко получил травмы, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В то же время в соцсетях местные жители утверждают, что боевик попал в реанимацию.

По словам свидетелей, инцидент произошел сегодня, 6 января, около 1.05. В результате взрыва в трех окнах квартиры выбиты стекла, также повреждены стены и подъезд. Место взрыва оцепили силы «МВД» террористов.

Отмечается, что местные «следователи» считают, что причиной инцидента стал взрыв газа и не рассматривают возможность покушения. В то же время несколько анонимных Telegram-каналов утверждают, что это было именно покушение, которое боевики теперь пытаются представить как взрыв газа.

Напомним, в апреле 2020 года главари луганских террористов решили временно переименовать облцентр на Ворошиловоград. Такое название город определенное время имел в годы существования Советского Союза.