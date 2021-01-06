Снайперы на Донбассе потренировались поражать цель на расстоянии 1,2 км, фото — Минобороны

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Ракурс

Снайперы на Донбассе провели боевые стрельбы. На Луганщине во время учений на полигоне военные отдельной механизированной бригады, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, поражали цель на дистанции 700 — 1200 м.

Минобороны сообщило, что стрельбы состоялись под руководством опытных инструкторов, а снайперы показывали не только ловкость в стрельбе, но и в подготовительной фазе операции: как незаметно подойти к цели, обустроить позицию, осуществить точный выстрел с учетом направления и скорости ветра.

Командир взвода снайперов рассказал пресс-службе МО, что боевые стрельбы выполняются по несколько раз в месяц. Снайперы работают парами на дистанции до 1,2 км, поражая грудную мишень.

Учения проходят днем ​​и ночью (в темное время суток используют тепловизионные прицелы).

«Ракурс» накануне Нового года сообщал, что украинские военные-десантники в районе проведения ООС отработали плановую программу прыжков с парашютом. Десантирование осуществлялось днем с транспортнго боевого вертолета Ми-8.