Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км — фото навчань

https://racurs.ua/ua/n148707-snaypery-na-donbasi-potrenuvalysya-vrajaty-cil-z-1-2-km-foto-navchan.html

Ракурс

Снайпери на Донбасі провели бойові стрільби. На Луганщині під час навчань на полігоні військові окремої механізованої бригади, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, вражали ціль на дистанції 700 — 1200 м.

Міноборони повідомило, що стрільби відбулися під керівництвом досвідчених інструкторів, а снайпери показували не тільки вправність у стрільбі, але й у підготовчій фазі операції: як непомітно підійти до цілі, облаштувати позицію, здійснити влучний постріл з урахуванням напрямку та швидкості вітру.

Командир взводу снайперів розповів прес-службі МО, що бойові стрільби виконуються по кілька разів на місяць. Снайпери працюють парами на дистанції до 1,2 км, вражаючи грудну мішень.

Навчання відбуваються вдень і вночі (у темну пору доби використовують тепловізійні приціли).

«Ракурс» напередодні Нового року повідомляв, що українські військові-десантники в районі проведення ООС відпрацювали планову програму стрибків з парашутом. Десантування здійснювалося вдень з транспортно-бойового вертольота Мі-8.