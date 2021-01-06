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Ракурс
Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км — фото навчань

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км — фото навчань

6 січ 2021, 17:16
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Снайпери на Донбасі провели бойові стрільби. На Луганщині під час навчань на полігоні військові окремої механізованої бригади, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, вражали ціль на дистанції 700 — 1200 м.

Міноборони повідомило, що стрільби відбулися під керівництвом досвідчених інструкторів, а снайпери показували не тільки вправність у стрільбі, але й у підготовчій фазі операції: як непомітно підійти до цілі, облаштувати позицію, здійснити влучний постріл з урахуванням напрямку та швидкості вітру.

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км, фото — Міноборони

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км, фото — Міноборони

Командир взводу снайперів розповів прес-службі МО, що бойові стрільби виконуються по кілька разів на місяць. Снайпери працюють парами на дистанції до 1,2 км, вражаючи грудну мішень.

Навчання відбуваються вдень і вночі (у темну пору доби використовують тепловізійні приціли).

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км, фото — Міноборони

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км, фото — Міноборони


«Ракурс» напередодні Нового року повідомляв, що українські військові-десантники в районі проведення ООС відпрацювали планову програму стрибків з парашутом. Десантування здійснювалося вдень з транспортно-бойового вертольота Мі-8.

Снайпери на Донбасі потренувалися вражати ціль з 1,2 км, фото — Міноборони

Джерело: Ракурс


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