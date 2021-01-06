Локдауну у січні — бути, наполягають в МОЗ, фото — 5 канал

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Локдаун у січні не має наміру скасовувати чи переносити Міністерство охорони здоров’я. Його очільник Максим Степанов під час брифінгу 6 січня оголосив, що МОЗ проти такого рішення, оскільки жорсткий карантин у січні допоможе медикам боротися із ймовірною післясвяткової хвилею COVID-19, а також сезонним сплеском грипу.

У нас фіксуються близько 5−7 тис. випадків коронавірусу. Щодня помирає до 200 людей. Після новорічних свят у нас буде зростання кількості випадків коронавірусу. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу систему, — заявив очільник МОЗ.

Він переконує, що міністерство заздалегідь попередило населення про новий жорсткий карантин, а «бізнес до нього готовий».

5 січня Степанов заявляв, що «нам треба 16 днів, щоб збити хвилю, щоб потім вже нічого не вводити до квітня-травня».

Карантин в Україні посилять з 8 по 24 січня. Зокрема, заборонять повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів, а також відправлять на дистанційне навчання учнів та студентів.

5 січня Кабмін у терміновому порядку змінив постанову про локдаун у січні, дозволивши супермаркетам продавати у період обмежень побутову хімію та пресу.