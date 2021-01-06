Локдауну в январе — быть, настаивают в Минздраве, фото — 5 канал

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Локдаун в январе не намерено отменять или переносить Министерство здравоохранения. Его глава Максим Степанов во время брифинга 6 января объявил, что Минздрав против такого решения, поскольку жесткий карантин в январе поможет медикам бороться с вероятной послепраздничной волной COVID-19, а также сезонным всплеском гриппа.

У нас фиксируются около 5−7 тыс. случаев коронавируса. Ежедневно умирает до 200 человек. После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему, — заявил глава Минздрава.

Он утверждает, что министерство заранее предупредило население о новом жестком карантине, а «бизнес к нему готов».

5 января Степанов заявлял, что «нам надо 16 дней, чтобы сбить волну, чтобы потом уже ничего не вводить до апреля-мая».

Карантин в Украине усилят с 8 по 24 января. В частности, запретят полноценную работу кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров, а также отправят на дистанционное обучение учащихся и студентов.

5 января Кабмин в срочном порядке изменил постановление о локдауне в январе, разрешив супермаркетам продавать в период ограничений бытовую химию и прессу.