Направить самолет на Капитолий в Вашингтоне обещают неизвестные — детали

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Направить самолет на Капитолий в Вашингтоне обещают неизвестные — такую анонимную угрозу накануне утверждения Конгрессом США победы Джо Байдена на президентских выборах, получили авиадиспетчеры Нью-Йорка.

Авиадиспетчеры заявили о поступлении угрозы 6 января. Неизвестные пообещали, что в здание Капитолия врежется самолет и это станет местью за убийство иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани, пишет CBS News со ссылкой на собственные источники.

Пока неизвестно, кто прислал угрозу, ее расследуют как нарушение правил авиационных частот.

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке в понедельник услышали предупреждение: в среду мы разобьем самолет о Капитолий. Возмездие за смерть Сулеймани, — говорится в сообщении.

Об этом случае были проинформированы Пентагон и другие американские силовые ведомства. Некоторые связывают данное сообщение с тем, что в среду в Конгрессе будет проходить процедура сертификации голосов выборщиков на президентских выборах.

В то же время CBS напоминает, что распространение угрозы совпало по времени с годовщиной убийства Сулеймани в Ираке. Иран уже давно обещает отомстить США за это нападение и в январе официальный Тегеран обнародовал ряд сообщений о гибели генерала, содержащих агрессивную критику Вашингтона.

Как известно, 6 января Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.