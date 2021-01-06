Направити літак на Капітолій у Вашингтоні обіцяють невідомі — деталі — новини США

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Направити літак на Капітолій у Вашингтоні обіцяють невідомі — таку анонімну погрозу напередодні затвердження Конгресом США перемоги Джо Байдена на президентських виборах, отримали авіадиспетчери Нью-Йорка.

Авіадиспетчери заявили про надходження погрози 6 січня. Невідомі пообіцяли, що в будівлю Капітолію вріжеться літак і це стане помстою за вбивство іранського військового діяча, генерала Касема Сулеймані, пише CBS News з посиланням на власні джерела.

Наразі невідомо, хто надіслав погрозу, її розслідують як порушення правил авіаційних частот.

Кілька авіадиспетчерів в Нью-Йорку в понеділок почули попередження: у середу ми розіб'ємо літак об Капітолій. За смерть Сулеймані буде помста, — йдеться в повідомленні.

Про цей випадок були проінформовані Пентагон та інші американські силові відомства. Деякі пов’язують дане повідомлення з тим, що в середу у Конгресі проходитиме процедура сертифікації голосів виборців на президентських виборах.

Водночас CBS нагадує, що поширення погрози збіглося у часі із роковинами вбивства Сулеймані в Іраку. Іран вже давно обіцяє помститися США за цей напад й у січні офіційний Тегеран оприлюднив низку повідомлень про загибель генерала, які містили агресивну критику у бік Вашингтона.

Як відомо, 6 січня Конгрес США має затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.