Оператора закупівлі вакцини від COVID-19 пообіцяв змінити Степанов у відповідь на критику

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Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, накинувся з критикою на оператора закупівлі вакцини від коронавірусу.

На початку року керівництво ДП «Медзакупівлі» розкритикувало МОЗ, звинувативши Степанова у гальмуванні переговорів щодо закупівлі вакцини та блокуванні діяльності підприємства.

Міністр відповів: перемовини з топ-виробниками вакцини, які тестують вакцину на третій стадії, от-от завершаться, а контракт із китайським виробником підписано 25 грудня. Степанов пояснив, що не має права розголошувати деталі переговорів, але заяви керівника «Медзакупівель» Арсена Жумаділова «дискредитують Україну» та «погіршують її позиції».

Жумаділова міністр також звинуватив у спробі політизувати проблему і замовному характері його критики.

Змінимо компанію, яка займатиметься закупівлею вакцини, — пообіцяв Степанов.

Він також спростував зупинку операційної діяльності «Медзакупівель», зазначивши, що фінплан ДП затверджений 10 грудня, а «затвердження паспорту бюджетної програми є суто технічним питанням».

Міністр також звинуватив «Медзакупівлі» у неефективній діяльності за результатами 2020 року. Торік МОЗ доручило провести тендери і закупити 483 позиції ліків, натомість ДП провело їх тільки за 103 позиціями, тобто провалено 20% програми, розповів Степанов на брифінгу 6 січня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що виробник вакцини проти коронавірусу, з яким домовлялася Україна, має намір відмовитися від контактів з Києвом. Причина — затягування Міністерством охорони здоров’я перемовин. Таке повідомлення виробник письмово надіслав 4 січня до державного підприємства «Медичні закупівлі України».

Його керівник Арсен Жумаділов заявляв, що ДП не може повноцінно працювати, бо МОЗ не затвердило тимчасовий бюджетний план, а Степанов вже не вперше блокує фінансування «Медзакупівель», які, зокрема, постачають закуплені для протидії епідемії коронавірусу товари.

Без погодження фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України від початку січня 2021 року робота ДП заблокована.