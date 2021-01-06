Аваков озвучив дату проведення слідчих дій у Європі по справі Шеремета — вбивство Шеремета

https://racurs.ua/ua/n148686-avakov-nazvav-datu-provedennya-slidchyh-diy-u-ievropi-po-spravi-sheremeta.html

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Арсен Аваков, очільник Міністерства внутрішніх справ України, озвучив дату проведення слідчих дій на території Європи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це глава МВС розповів під час візиту до Харкова, відповідаючи на питання журналістів, інформує прес-служба Нацполіції.

За словами Авакова, у січні українське слідство домовлятиметься про слідчі дії у Європі. У Нацполіції також стверджують, що правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший обсяг матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в спецслужбах Білорусі обговорювалася можливість вбивства Шеремета, аніж оприлюднений цього тижня у ЗМІ.

У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено 4 січня у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року — остання дата, по-моєму, квітень 2012 року — обговорювалися питання, пов’язані з вбивством Шеремета. Ці матеріали ми тоді прийняли. У нас здійснено цілу низку міжнародно-правових доручень відтоді, — розповів Аваков.

Він додав, що наразі правоохоронці ще вивчають всі документи.

Також Аваков під час свого візиту заявив, що Харків «ментівське місто», в якому не керуватимуть «жодні націоналісти». Окрім цього, у Харкові Аваков презентував книгу «2014. Миттєвості харківської весни».

Нагадаємо, 4 січня брюссельське видання EUObserver оприлюднило аудіозаписи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008−2012 роках Вадима Зайцева, які передав ЗМІ старший лейтенант Ігор Макар — екс-заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз». На цих записах за наказом Олександра Лукашенка представники КДБ країни обговорювали можливість усунення політичних опонентів диктатора, а також мали намір показово використати вибухівку проти журналіста Шеремета.

Журналіст «Української правди» та «Радіо Вєсті» Павло Шеремет загинув у Києві внаслідок підриву авто вранці 20 липня 2016 року. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.