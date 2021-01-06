Нічний дрифтер розбив і спалив п’ять авто в Одесі, є загиблі, фото — Нацполіція

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ДТП в Одесі забрало життя двох чоловіків, ще три людини постраждали. На Молдаванці дрифтер спровокував масштабну аварію. Згоріло BMW, постраждали ще чотири автомобілі.

ДТП сталася на перехресті вулиць Розумовської і М’ясоїдівської. Після потужного удару легковик загорівся і швидко був знищена вогнем. Загинули водій і пасажир BMW — 1991 і 1992 р.н. Їх з машини вирізали рятувальники ДСНС. Національна поліція повідомила, що продовжує з’ясовувати обставини аварії.

Відео ДТП опублікувала журналістка Олена Дубчак. За її словами, аварію спровокував вуличний гонщик. Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів.

4 січня велосипедист загинув під колесами автомобіля Mercedes-benz на Одещині — 30-річний водій намагався приховати сліди аварії й поклав тіло велосипедиста в багажник, проте вже за півтора кілометри влаштував нову ДТП.