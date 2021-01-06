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Коронавірус інфікував майже 7 тис. українців, померло 228 пацієнтів

Коронавірус інфікував майже 7 тис. українців, померло 228 пацієнтів (ІНФОГРАФІКА)

6 січ 2021, 09:31
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 5 січня, виявили у 6 тис. 911 осіб. Одужали від COVID-19 ще 14 тис. 490 інфікованих.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук 6 січня.

Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту на коронавірус 5 січня, було 203 дитини та 406 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли 1 млн 90 тис. осіб, з них 19 тис. 357 — померли.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 978 осіб;

  • летальних випадків — 228;

  • одужало — 14 тис. 490 осіб;

  • здійснено тестувань за добу — 52 тис. 968.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві — 931,

  • Одеській області — 668,

  • Запорізькій області — 622,

  • Київській області — 596,


  • Харківській області — 557.

Джерело: Ракурс


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