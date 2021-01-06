Коронавірус інфікував майже 7 тис. українців, померло 228 пацієнтів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148685-koronavirus-infikuvav-mayje-7-tys-ukrayinciv-pomerlo-228-paciientiv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 5 січня, виявили у 6 тис. 911 осіб. Одужали від COVID-19 ще 14 тис. 490 інфікованих.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук 6 січня.
Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту на коронавірус 5 січня, було 203 дитини та 406 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли 1 млн 90 тис. осіб, з них 19 тис. 357 — померли.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2 тис. 978 осіб;
летальних випадків — 228;
одужало — 14 тис. 490 осіб;
здійснено тестувань за добу — 52 тис. 968.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві — 931,
Одеській області — 668,
Запорізькій області — 622,
Київській області — 596,
Харківській області — 557.