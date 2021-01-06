Результати екзит-полів на виборах у Джорджії — хто переміг у битві за Сенат США

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Вибори в штаті Джорджія, на яких американці обирали двох сенаторів, завершилися у вівторок ввечері. Це голосування визначить, яка з партій контролюватиме верхню палату Конгресу, а також продемонструє потенційні можливості обраного президента США Джо Байдена.

Боротьба за два місця в Сенаті розгорнулася між представниками Демократичної і Республіканської партій — чинними сенаторами-республіканцями Девідом Пердью і Келлі Леффлером та демократами — режисером-документалістом Джоном Оссоффом і баптистським пастором Рафаелем Уорноком.

На момент підрахунку 10% бюлетенів, демократи Уорнок і Оссофф заручилися підтримкою 54,9% і 54,3% виборців відповідно, за республіканців Пердью і Леффлер проголосували 45,7% і 45,1% учасників виборів.

За даними Fox News, на момент обробки 69% бюлетенів обидва республіканці трохи відірвалися від своїх суперників-демократів — за Пердью і Леффлера проголосували 50,6% і 50,3% виборців відповідно, за Уорнока і Оссоффа — 49,7% і 49, 4% відповідно. Розрив між кандидатами продовжує залишатися мінімальним.

Секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер повідомив, що офіційні результати перегонів можуть залишатися під питанням впродовж кількох днів.

Згідно з результатами екзит-полу агентства Edison Research, думки виборців розділилися порівну. Приблизно половина учасників екзит-полу підтримала республіканців, в той час як інша половина — заявила про підтримку демократів.

Нагадаємо, за останні 20 років жоден демократ не зміг обратися в Сенат від штату Джорджія. За даними соцопитувань, шанси республіканців і демократів на перемогу приблизно однакові. Другий тур виборів в Сенат був оголошений після того, як на виборах у листопаді 2020 року жоден з кандидатів не зміг заручитися підтримкою понад 50% виборців.