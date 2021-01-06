Результаты экзит-полов на выборах в Джорджии — кто победил в битве за Сенат США

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Ракурс

Выборы в штате Джорджия, на которых американцы избирали двух сенаторов, завершились во вторник вечером. Это голосование определит, какая из партий будет контролировать верхнюю палату Конгресса, а также продемонстрирует потенциальные возможности избранного президента США Джо Байдена.

Борьба за два места в Сенате развернулась между представителями Демократической и Республиканской партий — действующими сенаторами-республиканцами Дэвидом Пердью и Келли Леффлер и демократами — режиссером-документалистом Джоном Оссоффом и баптистским пастором Рафаэлем Уорноком.

На момент подсчета 10% бюллетеней, демократы Уорнок и Оссофф заручились поддержкой 54,9% и 54,3% избирателей соответственно, за республиканцев Пердью и Леффлер проголосовали 45,7% и 45,1% участников выборов.

По данным Fox News, на момент обработки 69% бюллетеней оба республиканца немного оторвались от своих соперников-демократов — за Пердью и Леффлер проголосовали 50,6% и 50,3% избирателей соответственно, за Уорнока и Оссоффа — 49,7% и 49,4% соответственно. Разрыв между кандидатами продолжает оставаться минимальным.

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил, что официальные результаты гонки могут оставаться под вопросом в течение нескольких дней.

Согласно результатам экзит-пола агентства Edison Research, мнения избирателей разделились поровну. Примерно половина участников экзит-пола поддержала республиканцев, в то время как другая половина — заявила о поддержке демократов.

Напомним, за последние 20 лет ни один демократ не смог избраться в Сенат от Джорджии. По данным соцопросов, шансы республиканцев и демократов на победу примерно одинаковы. Второй тур выборов в Сенат потребовался после того, как в ноябре ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей.