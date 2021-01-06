Сын Корбана с одноклассницей погиб в ДТП под Днепром — СМИ

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Сын политика Геннадия Корбана — Лев Корбан — погиб 5 января. Об этом сообщили ряд СМИ Днепра, обнародовав фото и видео с места ДТП.

Согласно непроверенной информации, тела подростка и его одноклассницы были обнаружены на дне реки. Об этом сообщил Телеграм-канал «Карточный офис».

Лев Корбан пропал сегодня днем, после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла багги на дне реки и обнаружила два трупа: Льва Корбана и его одноклассницы, — говорится в сообщении.

Вероятные фото с места гибели 16-летнего Льва Корбана (отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет — ред.) опубликовало издание Dетектив-Info.

На фото можно увидеть транспортное средство, на котором якобы поехал кататься школьник вместе с девушкой.

По данным издания «Днепр оперативный», трагедия произошла возле села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. 16-летний школьник сначала заехал к однокласснице, после чего они отправились кататься. Мать девочки начала беспокоиться из-за ее долгого отсутствия и сообщила в полицию об исчезновении детей. По предварительной информации, одноклассники якобы хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.