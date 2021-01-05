Меган Маркл и Кейт Миддлтон посоревновались за новый титул

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: HELLO

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Ракурс

Меган Маркл и Кейт Миддлтон, герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская, посоревновались за еще один титул — самой популярной и влиятельной модницы 2020 года в Великобритании.

Эксперты проанализировали наряд модниц, и выяснили, кто из них является наиболее влиятельной. Об этом сообщает Daily Mail.

Пальму первенства в рейтинге получила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В частности, ее летнее платье в цветы от бренда Faithfull the Brand создало небывалый спрос на аналогичные наряды — количество запросов в поисковике на похожие платья выросло на 112%. В то же время такую ​​же модель, как у королевской особы, раскупили за считанные часы. Также в 2020 году именно Кейт Миддлтон вызвала всплеск ажиотажа на пальто в мелкую клеточку и кардиганы с зубчатым воротником.



Второе место среди самых влиятельных модниц страны заняла телеведущая Холли Уиллоуби, а на третьем месте оказалась герцогиня Сассекская Меган Маркл. Причиной такого падения популярности жены принца Гарри стало сложение полномочий членов королевской семьи парой и переезд в США, считают эксперты.

Так, в последний раз Меган Маркл с мужем совершили официальный выход в свет в качестве членов королевской семьи еще в марте прошлого года, а после так называемого «Мегзита» пара сократила количество публичных встреч и визитов.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми посетили лондонский театр Палладиум. Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в светском мероприятии — они пересмотрели пантомиму, организованную Национальной лотереей. Впервые за долгое время супруги взяли с собой всех троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и молодого принца Луи.