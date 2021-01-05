Попытку зарегистрировать «Спутник V» подтвердила харьковская фармкомпания

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148680-popytku-zaregistrirovat-sputnik-v-podtverdila-harkovskaya-farmkompaniya.html

Ракурс

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в Украине. Харьковская фармацевтическая компания АО «Биолек» подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Министерство здравоохранения Украины соответствующее заявление.

Ранее фармкомпания опровергала эту информацию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что представители компании отправили заявление о государственной регистрации лекарственного средства — комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ «НДЦЕМ им. Н. Ф. Гамалеи» 31 декабря.

Вакцина «Спутник V» не прошла третью фазу клинических испытаний, и может быть опасной, поскольку Россия была одной из последних стран, которая объявила, что будет создавать вакцину, в то же время сама вакцина вышла первой в мире. А конечная фаза клинических исследований вакцины приходится на декабрь 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина не будет применяться в Украине, поскольку она не прошла все необходимые фазы испытаний. Он добавил, что на территории Украины будут разрешены препараты от COVID-19, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.