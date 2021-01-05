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Вакцина. Фото: Istock

Попытку зарегистрировать «Спутник V» подтвердила харьковская фармкомпания

5 янв 2021, 22:04
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в Украине. Харьковская фармацевтическая компания АО «Биолек» подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Министерство здравоохранения Украины соответствующее заявление.

Ранее фармкомпания опровергала эту информацию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что представители компании отправили заявление о государственной регистрации лекарственного средства — комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ «НДЦЕМ им. Н. Ф. Гамалеи» 31 декабря.


Вакцина «Спутник V» не прошла третью фазу клинических испытаний, и может быть опасной, поскольку Россия была одной из последних стран, которая объявила, что будет создавать вакцину, в то же время сама вакцина вышла первой в мире. А конечная фаза клинических исследований вакцины приходится на декабрь 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина не будет применяться в Украине, поскольку она не прошла все необходимые фазы испытаний. Он добавил, что на территории Украины будут разрешены препараты от COVID-19, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.

Источник: Ракурс


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