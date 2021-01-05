Спробу зареєструвати «Спутник V» підтвердила харківська фармкомпанія

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148680-sprobu-zareiestruvaty-sputnyk-v-pidtverdyla-harkivska-farmkompaniya.html

Ракурс

Російська вакцина від коронавірусу «Спутник V» може бути зареєстрована в Україні. Харківська фармацевтична компанія АТ «Біолік» підтвердила, що 31 грудня 2020 року подала до Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) відповідну заяву.

Раніше фармкомпанія спростовувала цю інформацію. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що представники компанії відправили заяву про державну реєстрацію лікарського засобу — комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М. Ф. Гамалеї» 31 грудня.

Вакцина «Спутник V» не пройшла третю фазу клінічних випробувань та може бути небезпечною, оскільки Росія була однією з останніх країн, яка оголосила, що створюватиме вакцину, натомість сама вакцина вийшла першою у світі. А кінцева фаза клінічних досліджень припадає на грудень 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що російська вакцина не буде застосовуватися в Україні, оскільки вона не пройшла всі необхідні фази випробувань. Він додав, що на території України будуть дозволені препарати від COVID-19, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою.