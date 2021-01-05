Меган Маркл та Кейт Міддлтон позмагалися за новий титул

Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Меган Маркл та Кейт Міддлтон, герцогиня Сассекська та герцогиня Кембриджська, позмагалися за ще один титул — найпопулярнішої та найвпливовішої модної особи 2020 року у Великій Британії.

Експерти проаналізували вбрання модниць, та з’ясували, хто з них є найбільш впливовою. Про це повідомляє Daily Mail.

Пальму першості у рейтингу отримала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Зокрема, її квітчаста літня сукня від бренду Faithfull the Brand створила нечуваний попит на аналогічні вбрання — кількість запитів у пошуковику схожих суконь зросла на 112%. Натомість таку саму модель, яку купила королівська особа, розкупили за лічені години. Також у 2020 році саме Кейт Міддлтон викликала сплеск попиту на пальто в дрібну клітинку та кардигани з зубчастим коміром.

Друге місце серед найвпливовіших модниць країни посіла телеведуча Холлі Віллоубі, а на третьому місці опинилася герцогиня Сассекська Меган Маркл. Причиною такого падіння популярності дружини принца Гаррі стало складання повноважень членів королевської сім’ї парою та переїзд до США, вважають експерти.

Так, востаннє Меган Маркл з чоловіком здійснили офіційний вихід у світ як члени королівської родини ще у березні минулого року, а після так званого «Мегзіта» пара скоротила кількість публічних зустрічей та візитів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон та трьома дітьми завітали до лондонського театру Палладіум. Герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у світському заході — вони переглянули пантоміму, організовану Національною лотереєю. Вперше за довгий час подружжя взяло із собою усіх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і наймолодшого принца Луї.