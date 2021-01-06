Син Корбана з однокласницею загинув у ДТП під Дніпром — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n148682-syn-korbana-z-odnoklasnyceu-zagynuv-u-dtp-pid-dniprom-zmi-foto-video.html

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Син політика Геннадія Корбана — Лев Корбан — загинув 5 січня. Про це повідомила низка ЗМІ Дніпра, оприлюднивши фото і відео з місця ДТП.

За наразі неперевіреною інформацією, тіла підлітка та його однокласниці виявили на дні річки. Про це повідомив Телеграм-канал «Картковий офіс».

Лев Корбан пропав сьогодні вдень, після того, як поїхав кататися з однокласницею на баггі. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки і виявила два трупи: Лева Корбана і його однокласниці, — йдеться у повідомленні.

Ймовірні фото з місця загибелі 16-річного Лева Корбана (зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає — ред.) опублікувало видання Dетектів-Info.

На світлинах можна побачити транспортний засіб, на якому начебто поїхав кататися школяр зі своєю однокласницею.

За даними видання «Днепр оперативный», трагедія сталася біля села Новоолександрівка на річці Мокра Сура. 16-річний школяр спочатку заїхав до однокласниці, після чого вони вирушили кататися. Мати дівчинки, занепокоєна її довгою відсутністю, повідомила в поліцію про зникнення дітей. За попередньою інформацією, однокласники нібито хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з транспортного засобу, оскільки були пристебнуті.