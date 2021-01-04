Трамп вимагав від штату Джорджія “знайти” голоси, щоб скасувати перемогу Байдена — WP

https://racurs.ua/ua/n148585-tramp-vymagav-vid-shtatu-djordjiya-znayty-golosy-schob-skasuvaty-peremogu-baydena-wp.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, під час телефонної розмови вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера «знайти» голоси для скасування результатів президентських виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Розмова тривала годину і відбулася 2 січня за участі очільника апарату Білого дому Марка Медоуза та юридичних радників президента. Аудіозапис перемовин Трампа із чиновниками штату опублікувало впливове видання The Washington Post.

Я просто хочу знайти 11 тис. 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Бо ми виграли цей штат… Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосів, — сказав Трамп у телефонній розмові.

Байден здобув перемогу в Джорджії, випередивши Трампа на 11 тис. 779 голосів. Раффенспергер у відповідь заявив Трампу, що юридичних підстав для перерахунку немає.

Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста, — сказав він.

В аудіозаписі Трамп просив чиновників заявити, що деякі бюлетені в окрузі Фултон були знищені у шредері і що машина для оброки голосів була зіпсована або підроблена для викривлення підсумків виборів президента США. Генеральний радник держсекретаря Джорджії Райан Джермані відповів на це, що техніка не переміщується і не змінюється.

Трамп відреагував на публікацію The Washington Post у своєму Twitter.

Я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо «бюлетенів під столом», знищення бюлетенів, «виборців» не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не знає!, — написав Трамп.



Нагадаємо, 5 січні у штаті Джорджія переобиратимуть двох сенаторів. Якщо перемогу отримають демократи, то республіканці втратять більшість у Сенаті. Не виключено також, що розклад сил у Сенаті стане 50 на 50, тоді вирішальним стане голос головуючого — віце-президента Камали Гарріс.