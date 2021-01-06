Коронавирус инфицировал почти 7 тыс. украинцев, умерли 228 пациентов

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 5 января, обнаружили у 6 тыс. 911 человек. Выздоровели от COVID-19 еще 14 тыс. 490 инфицированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук 6 января.

Среди тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус 5 января, были 203 ребенка и 406 медработников. За все время пандемии в Украине, по официальным данным, на COVID-19 заболели 1 млн 90 тыс. человек, из них 19 тыс. 357 — умерли.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 978 человек;

летальных случаев — 228;

выздоровели — 14 тыс. 490 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 52 тыс. 968.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в: