ДТП в Одессе, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n148684-nochnoy-drifter-razbil-pyat-avto-v-odesse-est-pogibshie-foto-video.html

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ДТП в Одессе унесло жизни двух мужчин, еще три человека пострадали. На Молдаванке дрифтер спровоцировал масштабную аварию. Сгорело BMW, пострадали еще четыре автомобиля.

ДТП произошло на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской. После мощного удара легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем. Погибли водитель и пассажир BMW — 1991 и 1992 г.р. Их из машины вырезали спасатели ГСЧС. Национальная полиция сообщила, что продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Видео ДТП опубликовала журналистка Елена Дубчак. По ее словам, аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.

4 января велосипедист погиб под колесами автомобиля Mercedes-benz в Одесской области — 30-летний водитель пытался скрыть следы аварии и положил тело велосипедиста в багажник, однако уже через 1,5 километра устроил новое ДТП.