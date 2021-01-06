Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Одессе, фото — Нацполиция

Ночной дрифтер разбил пять авто в Одессе, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

6 янв 2021, 09:35
999

ДТП в Одессе унесло жизни двух мужчин, еще три человека пострадали. На Молдаванке дрифтер спровоцировал масштабную аварию. Сгорело BMW, пострадали еще четыре автомобиля.

ДТП произошло на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской. После мощного удара легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем. Погибли водитель и пассажир BMW — 1991 и 1992 г.р. Их из машины вырезали спасатели ГСЧС. Национальная полиция сообщила, что продолжает выяснять обстоятельства аварии.

ДТП в Одессе, фото — Думская

ДТП в Одессе, фото — Нацполиция

Видео ДТП опубликовала журналистка Елена Дубчак. По ее словам, аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.

ДТП в Одессе, фото — Нацполиция

ДТП в Одессе, фото — Нацполиция


4 января велосипедист погиб под колесами автомобиля Mercedes-benz в Одесской области — 30-летний водитель пытался скрыть следы аварии и положил тело велосипедиста в багажник, однако уже через 1,5 километра устроил новое ДТП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров