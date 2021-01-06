Аваков назвал дату проведения следственных действий в Европе по делу Шеремета

https://racurs.ua/n148686-avakov-nazval-datu-provedeniya-sledstvennyh-deystviy-v-evrope-po-delu-sheremeta.html

Ракурс

Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел Украины, озвучил дату проведения следственных действий на территории Европы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава МВД рассказал во время визита в Харьков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Авакова, в январе украинское следствие будет договариваться о следственных действиях в Европе. В Нацполиции также утверждают, что правоохранители располагают большим объемом материалов, которые свидетельствуют о том, что до 2012 года в спецслужбах Беларуси обсуждалась возможность убийства Шеремета, нежели тот, который был обнародован на этой неделе в СМИ.

В декабре мы получили больше материалов, чем обнародованные 4 января в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года — последняя дата, по-моему, апрель 2012 года — обсуждались вопросы, связанные с убийством Шеремета. Эти материалы мы тогда приняли. У нас осуществлен целый ряд международно-правовых поручений с тех пор, — рассказал Аваков.

Он добавил, что сейчас правоохранители еще изучают все документы.

Напомним, Аваков во время своего визита заявил, что Харьков «ментовский город», в котором не будут руководить «никакие националисты». Кроме этого, в Харькове Аваков презентовал книгу «2014 Мгновения харьковской весны».

Напомним, 4 января брюссельское издание EUObserver обнародовало аудиозаписи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008—2012 годах Вадима Зайцева, которые передал СМИ старший лейтенант Игорь Макар — экс-замкомандира боевой группы антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Беларуси «Алмаз». На этих записях по приказу Александра Лукашенко представители КГБ страны обсуждали возможность устранения политических оппонентов диктатора, а также намеревались показательно использовать взрывчатку против журналиста Шеремета.

Журналист «Украинской правды» и «Радио Вести» Павел Шеремет погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили о задержании трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтерки Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь. Следствие считает, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко. 25 августа суд взялся за дело Шеремета. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.