Оператора закупки вакцины от COVID-19 пообещал сменить Степанов в ответ на критику, скриншот видео

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Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, обрушился с критикой на оператора закупки вакцины от коронавируса.

В начале года руководство ГП «Медзакупки» раскритиковало Минздрав, обвинив Степанова в торможении переговоров по закупке вакцины и блокировании деятельности предприятия.

Министр ответил: переговоры с топ-производителями вакцины, которые тестируют вакцину на третьей стадии, вот-вот завершатся, а контракт с китайским производителем подписан 25 декабря. Степанов пояснил, что не имеет права разглашать детали переговоров, но заявления руководителя «Медзакупок» Арсена Жумадилова «дискредитируют Украину» и «ухудшают ее позиции».

Жумадилова министр также обвинил в попытке политизировать проблему и заказном характере его критики.

Сменим компанию, которая будет заниматься закупкой вакцины, — пообещал Степанов.

Он также опроверг факт остановки операционной деятельности «Медзакупок», отметив, что финплан ГП утвержден 10 декабря, а «утверждение паспорта бюджетной программы является чисто техническим вопросом».

Министр также обвинил «Медзакупки» в неэффективной деятельности по результатам 2020 года. В прошлом году Минздрав поручил провести тендеры и закупить 483 позиции лекарств, но ГП провело их только по 103 позициям, то есть провалило 20% программы, рассказал Степанов на брифинге 6 января.

Ранее «Ракурс» сообщал, что производитель вакцины против коронавируса, с которым договаривалась Украина, намерен отказаться от контактов с Киевом. Причина — затягивание Министерством здравоохранения переговоров. Такое сообщение производитель письменно прислал 4 января в государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».

Его руководитель Арсен Жумадилов заявлял, что ГП не может полноценно работать, потому что Минздрав не утвердил временный бюджетный план, а Степанов уже не впервые блокирует финансирование «Медзакупок», которое, в частности, поставляет закупленные для противодействия эпидемии коронавируса товары.

Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава Украины с начала января 2021 года работа ГП заблокирована.