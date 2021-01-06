В Тернополе не планируют усиливать карантин, фото: Zik

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В Тернополе решили не вводить жесткий карантин (так называемый локдаун), который планируют ввести по всей Украине на период с 8 по 24 января.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил об этом в интервью телеканалу «Т1 Новости».

По словам Надала, отказаться от локдауна власти города решили по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором была заслушана информация педагогов, медицинских работников и отдела здравоохранения Тернополя.

Информация свидетельствует о том, что последние дни у нас не то что нет роста количества больных, наоборот — идет уменьшение, — подчеркнул он.

Надал заявил, что в последние дни в городе наблюдается не только уменьшение количества больных коронавирусной болезнью COVID-19, но и уменьшается количество больных коронавирусом, которые находятся на лечении в медучреждениях. Также, отметил мэр, почти нет больных среди детей и педагогов.

Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше, — подчеркнул он.

Надал отметил, что с 11 января в Тернополе дети пойдут в школу:

младшие классы — полноценно;

старшие классы — по смешанной системе.

Также, по его словам, местные власти рекомендуют предпринимателям «не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так же, как раньше».

По словам мэра Тернополя, соответствующее решение уже подписано и будет обнародовано.

Напомним, в Киеве во время локдауна прекратят свою работу все новогодние локации.