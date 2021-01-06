В Україні 7 січня очікуються опади, фото: news.1777.ru

https://racurs.ua/ua/n148712-dosch-mokryy-snig-ta-tuman-pogoda-v-ukrayini-na-7-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 січня буде з опадами.

Вночі у західних областях, вдень загалом в Україні дощ, місцями з мокрим снігом, у центральних, Житомирській та Київській областях місцями значні опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі та вранці в більшості областей очікується туман, видимість становитиме 200−500 м. Вітер очікується південно-східний, з переходом на західний, 7−12 м/с. У південній частині країни місцями можливі пориви 15−20 м/с.

Погода в Києві 7 січня буде без опадів вночі та з опадами, місцями сильними, вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом доби передбачає дощ зі снігом. Вночі температура повітря становитиме 0…+2°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі термометри покажуть +4…+6°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів вночі та з дощем вдень. Температура вночі становитиме +1…+3°, вдень повітря прогріється до +5…+7°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові очікується без опадів вночі та з дощем вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +1…+3°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті передбачає дощ зі снігом вдень та вночі. Очікується температура повітря вночі +1…+3°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 січня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.